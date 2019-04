KSA-jongeren stappen Joepietocht van 100 km naar Oudenaarde

Zo'n 3.000 KSA-jongeren zijn na hun Joepietocht aangekomen in Oudenaarde. Dat bleek de mysterieuze eindbestemming X van hun 4-daagse staptocht te zijn. Het was al de 28ste editie van Joepie.

Dinsdag werden de 3.000 jongeren in groepen, verspreid in het hele land, gedropt. Aan de hand van tips en tochttechnieken moesten de KSA-ers de afgelopen dagen hun eindbestemming vinden. Onderweg moesten ze ook elke avond zelf slaapplek zoeken.

Rond de middag kwamen de stappers, bepakt en bezakt, aan in stad X, Oudenaarde. Dat was dit jaar de geheime eindstad van de Joepietocht. Met zo'n 100 kilometer in de benen konden de stappers nog genieten van een gevarieerde slotshow.