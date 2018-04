KSA: "Alles gedaan om dit te voorkomen"

De vereniging KSA heeft een brief geschreven aan de ouders van hun leden in Torhout, nadat vandaag het nieuws bekend was geraakt dat een 13-jarig meisje zich op hun fuif bewusteloos had gedronken. Ze zeggen het voorval te betreuren, maar benadrukken dat ze hun voorzorgsmaatregelen genomen hebben. “We hebben alles in het werk gesteld om alcoholgebruik bij -16-jarigen te voorkomen.”

Het meisje uit Roeselare ging zaterdag naar een fuif van de meisjesafdeling van KSA Torhout, maar na enkele uren verloor ze het bewustzijn. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens verschillende bronnen bleek dat het meisje maar liefst 2,8 promille alcohol in haar bloed had, wat ongeveer overeenkomt met twaalf glazen alcohol in slechts enkele uren tijd.

De betrokken KSA-groep besloot om de ouders van hun leden in Torhout deze middag per brief te informeren. Daarin zeggen ze dat ze het voorval betreuren, maar ook dat ze er alles aan gedaan hebben om dergelijke situaties te voorkomen.

Bandjessysteem

“We willen benadrukken dat we alles in het werk gesteld hebben om alcoholgebruik bij tieners jonger dan zestien jaar te voorkomen. Zo werken alle Torhoutse jeugdbewegingen (in samenspraak met de Jeugddienst) al een tijdje met paspoortcontrole en een bandjessysteem. Bij de aankoop van de drankkaart wordt van elke bezoeker het paspoort gevraagd. Op basis van de leeftijd krijgen zij dan wel of niet een bandje toegekend”, klinkt het.

Volgens hen wordt het bandjessysteem nauwlettend in het oog gehouden en worden ook hun medewerkers op voorhand goed gebriefd. "Jongeren zonder het juiste bandje krijgen geen cocktails of bier en mensen die duidelijk al beschonken zijn, bieden we ook geen alcohol meer aan."

Verder onderzoek

Hoe het komt dat het dertienjarig meisje tóch aan alcohol kon komen en in die hoeveelheid, vormt nu deel van het onderzoek. “Momenteel volgen we samen met de Jeugddienst van Torhout en KSA Nationaal alles verder op.”

