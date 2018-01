Kruidvat stopt met verkoop sigaretten

Winkelketen Kruidvat stopt met de verkoop van sigaretten. Dat zegt CEO Gerard van Breen van moederbedrijf A.S. Watson Health & Beauty Benelux in een interview met de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Ook in de zusterketen Trekpleister - die enkel in Nederland actief is - zullen op termijn geen rookwaren meer worden verkocht.

De twee drogisterijketens willen "zich steeds meer profileren als health-winkels, met een grotere keus in zelfzorgmedicijnen", zegt Van Breen. "Dan passen sigaretten echt niet meer in ons concept."

Anderhalf jaar

Concreet zal de verkoop van tabak in alle 1.373 filialen van Trekpleister en Kruidvat in Nederland en België geleidelijk worden teruggeschroefd. De overgang zal meer dan anderhalf jaar duren. "Omdat we de winkels tegelijk willen ombouwen en dat kan niet allemaal in één keer. En omdat dat ook financieel onverantwoord is", verdedigt de topman de lange omschakelingsperiode.

Van Breen is naar eigen zeggen trots op deze stap. Hoeveel omzet de twee drogisterijketens door de beslissing zullen mislopen, wil de CEO niet zeggen, maar volgens hem scheelt het "toch enkele procenten".

In ons land telt Kruidvat 250 winkels. Kruidvat heeft in Nederland 933 filialen, Trekpleister 190.

"Hoop dat winkels volgen"

Stichting tegen Kanker is alleszins tevreden met het signaal dat Kruidvat geeft dat gezondheid en sigaretten niet samengaan. Wij vinden dat een duidelijk signaal dat een bedrijf dat belang hecht aan gezondheid, want zij verkopen veel gezondheidsproducten, zelf heeft ingezien dat de match tussen gezondheid en sigaretten verkopen niet samen gaat”, zegt Suzanne Gabriëls, tabaksexperte van de Stichting tegen Kanker.

Ze zijn vooral blij dat Kruidvat vrijwillig de beslissing heeft genomen. “Tegen 2020 is er in Nederland een uitstalverbod voor sigaretten, dus zij zouden hun rekken sowieso moeten aanpassen, maar ze gaan toch op eigen initiatief een stuk verder”, zegt Gabriëls.