Kritiek slachtoffer ramp Kortenberg stabiel

De man die bij de vrachtwagencrash van gisteren in Kortenberg in levensgevaar was, bevindt zich nu in stabiele toestand. Hij liep onder meer verschillende breuken op, maar na een levensreddende operatie ziet zijn toestand er beter uit.

De papa van het bij de ramp overleden meisje zal nog een hele tijd op intensieve zorgen verblijven. Zijn toestand is voorlopig stabiel, maar is nog steeds heel ernstig. De man is vooral aan de benen verwond. Hij werd intussen geopereerd, en de dokters hebben daarbij zijn rechtervoet niet kunnen sparen. Verder heeft de man verschillende breuken aan de handen, ribben, ruggengraat en had hij een klaplong.

Plaats ongeval

De vrachtwagen is gisteren nog uit het bankgebouw waar hij inreed, verwijderd. Het gebouw zelf werd gestut en is intussen opnieuw veilig verklaard. Het voetpad is wel nog volledig afgezet.

Chauffeur weet niets meer

Het parket verklaart dat het perfect mogelijk is dat de chauffeur zich niets meer herinnert van de ramp. Iets wat hij na het ongeval zelf aangaf. De medische toestand van de man wordt momenteel onderzocht en ook zijn medische voorgeschiedenis wordt nagegaan. Verder onderzoekt het parket of de man al dan niet onder invloed was, wat de snelheid van het voertuig bij de ramp was en of er eventuele technische probemen aan het voertuig te linken zijn.

De 53-jarige truckchauffeur uit Tongeren moest eerder al zijn rijbewijs indienen. Er wordt nog onderzocht of de man opnieuw een rijbewijs kan hebben.

