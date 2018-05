Kritiek op wegwerpflesjes 20km

De waterproducent Spa deelt meer dan 300.000 wegwerpflesjes uit op het sportevenement '20 km door Brussel'. Dit jaarlijkse hoogtepunt van uitdelen van plastic wegwerpverpakkingen valt dit jaar binnen de campagne 'Mei PlasticVrij'. Het is voor Conscious Crew en Recycling Netwerk Benelux de aanleiding om met een actie de hypocrisie van het bedrijf Spadel aan te klagen. Met de actie roepen de ngo's het bedrijf Spadel ook op om haar verzet te laten vallen en zich positief uit te spreken pro statiegeld.

"De producent van Spa bouwt zijn hele imago op rond milieuvriendelijkheid, maar deelt bij de marathon wel meer dan 300.000 flesjes uit die bedoeld zijn om na enkele minuten al weer weg te gooien. Dit is een schrijnend symbool voor het verkoopmodel van wegwerp, dat het hele jaar door tot zwerfvuil leidt", aldus de milieuorganisaties in een persbericht.

"Als ze in een openbare vuilnisbak belanden, gaan ze naar de verbrandingsoven. Als ze in de berm belanden, is het opruimen van die troep voor rekening van de stadsreinigingsdiensten - en dus de belastingbetalers. Wanneer ze niet worden opgeruimd, komen ze via onze waterstromen uiteindelijk in de plastic soep terecht."

Hervulbare waterfles

De organisaties bieden de mensen gratis een hervulbare waterfles aan in ruil voor een Spa-wegwerpflesje. "De gedelegeerd bestuurder van Spadel, Marc du Bois, liet zich eind maart laatdunkend uit over een statiegeldsysteem", aldus de persmededeling van de milieugroeperingen.

"Het bedrijf beweert dan weer wel dat alle uitgedeelde flessen 100 procent van gerecycled materiaal gemaakt zijn. Dat is goed natuurlijk. Maar wel ironisch dat het bedrijf de grondstof voor die flessen moet halen uit landen met een statiegeldsysteem. Vanwege voedselveiligheid moet 95 procent van het gerecycled PET dat men gebruikt namelijk afkomstig zijn van voedingstoepassingen. Dit kan men via inzameling met de Belgische blauwe zak simpelweg niet garanderen."