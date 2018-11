Kritiek op spijtoptant Dejan Velljkovic

De deal die voetbalmakelaar Dejan Velljkovic heeft gesloten met het gerecht in het onderzoek naar het voetbalschandaal maakt heel wat andere verdachten nerveus. Hun advocaten zijn er niet over te spreken, zij vinden dat zo' n deal bewijst dat het gerecht niet sterk in zijn schoenen staat.

Dejan Veljkovic mocht gisteren de gevangenis verlaten. In ruil voor strafvermindering beloofde de makelaar mee te werken met het gerecht. Veljkovic gaat alles vertellen over zijn misdaden en over die van anderen. Het toont volgens advocaten van andere verdachten dat het gerecht niet veel bewijs in handen heeft tegen hun cliënten.

"Geen vis gevangen"

“Als men de meest massale onderzoeksdaden heeft gesteld dan denk ik dat men eigenlijk geen vis gevangen heeft tot nu toe”, reageert advocaat Walter Van Steenbrugge aan VTM NIEUWS. “Daarvoor schakelt men nu over naar een spijtoptant. Het toont enerzijds aan dat het vanuit een zwakte is en anderzijds is het ook heel vreemd dat op zo een korte tijd na die huiszoekingen dat men al in staat is om ten aanzien van Veljkovic een memorandum te maken met straf van uitstel en een bijzondere verbeurdverklaring."

"Vrees voor verklikkersmaatschappij"

Dejan Veljkovic was vroeger de makelaar van Club Bruggetrainer Ivan Leko, ook een verdachte in het dossier. En hij regelde ook heel wat transfers van spelers van Club Brugge. Ook advocaat Sven Mary, die een andere makelaar in dit dossier verdedigt, is niet te spreken over de deal. Hij vreest voor een verklikkersmaatschappij net zoals in de Tweede Wereldoorlog, zegt ie. De advocaten van makelaar Mogi Bayat en scheidsrechter Bart Vertenten zeggen dat ze zich geen zorgen maken. Veljkovic kan over hun cliënt niets bezwarends verklaren, zeggen ze.

