Kritiek op promotie Telenet via brief

Er komt kritiek op een promotie die telecomoperator Telenet per brief heeft rondgestuurd. Dat hoort van VTM NIEUWS van klanten. Via de brief krijgen klanten het aanbod om Telenet Play een maand gratis te gebruiken. Alleen dekt gratis de lading niet helemaal, en dat staat nergens op de brief vermeld.

Klanten die ingaan op het aanbod om Play te worden en een maand gratis te proberen, hangen sowieso vast aan kosten. Want zelfs als de klanten tijdens de eerste maand hun abonnement willen opzeggen, moeten ze tien euro betalen aan Telenet.

De klanten klagen aan dat nergens in de brief vermeld staat dat dat de voorwaarden zijn.