Kritiek op modeacademie: "Dit is een hel"

Hoogspanning binnen de gerenommeerde Antwerpse Modeacademie: enkele studenten noemen de opleiding een hel. Ze spreken van onmenselijke druk, slechte feedback en drugsgebruik. Walter Van Beirendonck staat al tien jaar aan het hoofd, hem noemt iemand een god in het midden van een sekte. Toch blijft de directie hem steunen.

Afgelopen maart heeft een leerling aan de Antwerpse modeacademie zichzelf van het leven beroofd. De student werd naar verluidt depressief door de zware draaglast van de opleiding.

Op de toonaangevende modewebsite 'Business of Fashion' werden als reactie daarop heel wat anonieme getuigenissen gepost over de hoge werkdruk aan de Antwerpse modeacademie.

Studenten hebben het nu over de harde kritiek van docenten die moeilijk te verteren is. Sommige studenten raken zelfs verslaafd aan drugs om de lange dagen door te komen.

Academie reageert

Johan Pas, hoofd van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, bevestigt dat de zelfdoding heel wat emoties heeft losgemaakt. "De modeopleiding van onze academie behoort tot de top drie modeopleidingen ter wereld. De lat ligt er dus zeer hoog", zegt hij. "Toch moeten we de vraag durven te stellen of we niet aan de grens zitten op bepaalde vlakken. We onderzoeken hoe we dit kunnen verhelpen en tegelijk toch ons topniveau kunnen behouden."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Foto: archief