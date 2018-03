Kritiek op fout gelopen terugkeervlucht

De inspectie van de politie uit scherpe kritiek op een fout gelopen beveiligde terugkeervlucht voor een Tsjetsjeens gezin. Dat schrijft De Standaard.

Op sinterklaasdag probeerde ons land het gezin met acht kinderen naar Polen terug te sturen via een beveiligde vlucht. De federale politie verscheen 's ochtends met overmacht in het asielcentrum in Geldenaken waar de familie verbleef. De operatie mislukte.

Een rapport van de Algemene Inspectie van de politie over de interventie blijkt nu geen opmerkingen te hebben over het politieoptreden. Dat was hardhandig maar noodzakelijk om de vader in bedwang te houden, klinkt het.

Familie was niet voltallig

Het verslag is wel kritisch voor de operatie die in het honderd is gelopen, en leest onder meer als een terechtwijzing van de lokale directie van Fedasil. Zo had de centrumdirecteur moeten controleren of de familie voltallig was. Nu ontbrak op de ochtend van de operatie een 14-jarig meisje dat bij een vriendinnetje gaan slapen was, waardoor de 'kans op falen' groter werd.

"Dit is een bijzonder kritisch rapport", zegt hoogleraar criminologie Stephan Parmentier (KU Leuven), die zetelde in de commissies-Vermeersch. Parmentier zegt ook dat de inzet van een special flight "hiervoor nooit bedoeld" was.