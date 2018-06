Kritiek op filmpje tegen statiegeld

Een video en een website van de supermarkten tegen statiegeld oogsten heel wat kritiek bij voorstanders van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Dat schrijft de krant De Standaard. In een filmpje van Comeos laat acteur Rik Verheye het verschil zien tussen de blauwe zak en verpakkingen terugbrengen naar de winkel. Een gemakkelijke oplossing versus tijdverlies, klinkt het bij de handelsfederatie.

Retailfederaties Comeos en Buurtsuper voeren met de campagne 'De Blauwe Zaak' een strijd tegen het statiegeld op plastic flessen en blikjes. Het filmpje van Comeos waarin acteur Rik Verheye het verschil laat zien tussen de blauwe zak (gemakkelijke oplossing) en verpakkingen terugbrengen naar de winkel (tijdverlies), wordt door de voorstanders van statiegeld niet warm onthaald. “In plaats van met valabele alternatieven te komen, lanceren ze dit zuur filmpje tegen statiegeld', zegt Rob Buurman van Recycling Netwerk in De Standaard.

Comeos: "Geen draagvlak"

“We betwijfelen dat er bij ons een draagvlak voor statiegeld bestaat”, zegt de woordvoerder van Comeos, Hans Cardyn in De Standaard. "Veel landgenoten zouden tegen zijn, als ze wisten dat ze dan met hun afval terug naar de supermarkt moeten, om het daar stuk voor stuk in de automaat te stoppen, nadat ze in de wachtrij hebben gestaan."

Schauvliege: "Debat wordt gevoerd"

"Het is positief dat iedereen toegeeft dat er nog altijd een groot probleem bestaat met het zwerfvuil dat op straat rondslingert", zegt Joke Schauvliege aan VTM NIEUWS. "Iedereen geeft dus toe dat de huidige manier van werken zijn grenzen heeft bereikt. Daarom moet het beleid verdere stappen durven zetten. Dit debat wordt nu in de schoot van de Vlaamse regering gevoerd", klinkt het nog.

