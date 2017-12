Kristina (11) ‘viert’ kerst in terugkeerhuis: “schandalig”

Een Armeens meisje van elf, dat in het zesde studiejaar zit in Eeklo, moet de kerstdagen samen met haar familie doorbrengen in een terugkeerhuis in Tubize, in Wallonië. Ze zijn afgelopen week opgepakt om ze het land uit te zetten. Maar alle diensten zijn nu gesloten, waardoor ze de beslissing nergens kunnen aanvechten. De leraar van het meisje klaagt aan dat die mensen, die hier al negen jaar wonen, uitgerekend nu uit hun omgeving worden gerukt.

De elfjarige Kristina zit al acht jaar op school in Eeklo. Maar begin deze week is ze samen met haar ouders, haar broer en haar zus opgepakt. Ze moeten terug naar Armenië. Het gezin verblijft nu in een terugkeerhuis in Tubeke. Het dossier ligt nu stil omwille van de kerstvakantie, waardoor het gezin Kerstmis in het terugkeerhuis moet doorbrengen.

"Onmenselijk"

Meester Geert, de leraar van Kristina, reed dan maar zelf naar Tubeke om Kristina haar rapport te geven. De beslissing om het gezin het land uit te zetten, kan mogelijk nog terecht zijn volgens hem. Maar de manier waarop het gebeurt, is onmenselijk. De eerste week na de vakantie trekt de hele klas samen op Ardennenreis. De klasgenootjes van Kristina hopen in hun kerstwensen allemaal dat ze mee kan.

Francken

Staatssecretaris Theo Francken wil niet op de zaak reageren omdat het om een individueel dossier gaat. Hij verwijst door naar de Dienst Vreemdelingenzaken maar daar is vandaag inderdaad niemand te bereiken.

Los daarvan liet Francken vanmorgen wel op Twitter van zich horen. "Bent u ook voor een streng, maar rechtvaardig migratiebeleid? Retweet dan dit bericht", vroeg hij. Meer dan 600 mensen hebben dat gedaan, op Facebook is het ook nog eens meer dan 5.500 keer gedeeld.