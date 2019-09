Kris Van Dijck krijgt 15 dagen rijverbod en 1.600 euro boete na ongeval onder invloed

De politierechtbank in Turnhout heeft gewezen Vlaams parlementsvoorzitter en burgemeester van Dessel Kris Van Dijck (N-VA) veroordeeld tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 1.600 euro. Begin juli veroorzaakte hij een ongeval terwijl hij onder invloed achter het stuur zat.

Het ongeval gebeurde in de nacht van 2 op 3 juli. Kris Van Dijck reed met zijn auto tegen een aanhangwagen in Dessel. Van Dijck legde met 1,4 promille alcohol een positieve ademtest af.

Het openbaar ministerie vorderde vorige maand vijftien dagen rijverbod, een alcoholslot gedurende een jaar en 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De politierechter volgt de vordering wat betreft het rijverbod en de boete, maar legt geen alcoholslot op.

Kris Van Dijck was twee weken Vlaams parlementsvoorzitter op het moment van het ongeval. Zijn positie werd onhoudbaar toen p-magazine op 11 juli uitpakte met een verhaal over zijn relatie met een prostituee, voor wie hij ruim vier jaar geleden bij toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zou zijn tussengekomen voor een uitkering bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. Kris Van Dijck spreekt van valselijke beweringen en diende intussen een klacht in.