Kris Peeters: "Geen valse hoop geven"

De Belgische regering gaat alles doen om de betrokken werknemers van Carrefour en hun families maximaal te steunen. Dat stellen premier Charles Michel en vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in een eerste reactie. Al blijft Peeters nuchter. “Ik wil geen valse hoop geven.”

Michel en Peeters "staan in contact met de directie van Carrefour" en gaan zo snel mogelijk de vakbonden ontmoeten, meldt de woordvoerder van de eerste minister Charles Michel.

“Dit is natuurlijk erg voor de mensen die dreigen ontslagen te worden”, zegt ook minister voor Werk Kris Peeters aan VTM NIEUWS. “Samen met de premier zal ik de komende dagen afspreken met de directie en de vakbonden om tekst en uitleg te krijgen. Wij zullen alles doen om te kijken of we het aantal banen op de helling nog kunnen verlagen.”

Maar tegelijkertijd wil Peeters geen valse hoop geven. “Het gaat hier om een privébedrijf en als dat ontslagen aankondigt, kunnen we daar alleen akte van nemen. We gaan wel alles doen om deze mensen bij te staan en te bekijken hoe we dit probleem kunnen begeleiden.” Peeters vraagt dat de wet-Renault snel wordt opgestart bij de herstructureringsplannen van Carrefour en zal er "zelf op toezien dat er een grondig onderzoek komt naar alternatieven" voor de ontslagen.

(Lees verder onder de tweet)

Verschrikkelijk nieuws voor werknemers van #Carrefour. Mijn steun aan de betrokken werknemers en families. Ik zal samen met premier directie en bonden ontmoeten. — Kris Peeters (@peeters_kris1) 25 januari 2018

"Zware klap" Ook de Vlaamse regering staat klaar om de getroffen werknemers te helpen in de zoektocht naar een nieuwe job, zegt minister van Werk Philippe Muyters. "De aangekondigde ontslagen bij Carrefour zijn een zware klap voor de werknemers, met een aantal persoonlijke drama's", stelt Muyters (N-VA).

"Met de VDAB staan we klaar om de mensen te helpen en naar een andere job te leiden. We moeten zo snel als mogelijk hun competenties kunnen inschatten, zodat we hen ook snel de gepaste begeleiding kunnen geven."

Wat ligt op tafel?

Aan het hoofdkwartier van Carrefour in Evere is vandaag een bijzondere ondernemingsraad over de toekomst van de supermarktketen in België aan de gang. Op tafel ligt een transformatieplan dat in ons land gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers.

Het gaat om 1.053 personen in de hypermarkten en 180 personen op de hoofdzetel. Twee structureel verlieslatende hypermarkten wil Carrefour sluiten: Genk en Belle-Île in Angleur.