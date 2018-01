Kris Hoflack: "Warm welkom voor Bo"

VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck heeft gekozen om vrouw te worden en voortaan onder de naam Bo door het leven te gaan. “Heel onze redactie steunt de transitie en zal Bo een warm welkom geven”, reageert Kris Hoflack, hoofdredacteur van VTM NIEUWS.

In een persoonlijke boodschap heeft Boudewijn daarnet zelf bekendgemaakt dat hij vanaf morgen zal leven en werken als Bo. De hoofdredactie en collega's van VTM NIEUWS en heel MEDIALAAN steunen Boudewijn in die beslissing. Bij VTM NIEUWS zal Boudewijn als vrouw dezelfde taken als vroeger blijven uitoefenen. Al zal Boudewijn tijdens de transitie eventjes niet meer op het scherm te zien zijn, om nadien weer te keren.

"Vaste waarde"

“Boudewijn Van Spilbeeck is de voorbije 28 jaar een uitstekend journalist geweest bij VTM NIEUWS”, zegt Kris Hoflack, hoofdredacteur van VTM NIEUWS. “Een vaste waarde met heel veel kennis, nieuwsgierigheid en gedrevenheid, en iemand die dossiers heel helder aan de kijker kan overbrengen. Bo Van Spilbeeck zal dit gedreven journalistiek werk voortzetten. Heel onze redactie steunt de transitie en zal Bo een warm welkom geven.”

Reportage bij Cathérine

Cathérine Moerkerke heeft de afgelopen tijd Bo gevolgd en brengt haar verhaal in de reportage ‘Cathérine: Boudewijn wordt Bo’ die morgenavond om 21.40 uur uitgezonden wordt bij VTM. Ze praat uitgebreid met Boudewijn en gaat ook mee naar Barcelona voor zijn laatste reportage als man. Maar ze volgt Boudewijn ook in de vrije tijd, waarin hij al vaak als vrouw door het leven gaat, en bij het bezoek aan onder andere het Centrum voor seksuologie en gender van UZ Gent en de gelaatschirurg die de transitie van Boudewijn naar Bo voorbereidt.

De persoonlijke boodschap van Boudewijn is hier te lezen.



Wie met gelijkaardige gevoelens zit of meer over dit onderwerp wil vernemen, kan terecht bij het TransgenderInfoPunt in Gent op transgenderinfo.be of telefoonnummer 0800 96 316.