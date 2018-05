Krijgt u straks geld terug van de fiscus?

Velen kijken er tegen op: eind juni hun belastingaangifte indienen. Althans, de papieren versie. Voor de digitale versie kan je de aangifte nog tot 12 juli inleveren. Er is wel een lichtpuntje. U krijgt waarschijnlijk geld terug. De fiscus heeft dit jaar namelijk meer van uw loon afgehouden dan nodig was. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In totaal zijn er 823 codes en vakjes die ingevuld moeten worden. “Hoewel dat er veel lijken, zijn het er toch 62 minder dan vorig jaar”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan Het Nieuwsblad. Maar meestal worden niet alle 823 vakjes ingevuld. De gemiddelde belastingbetaler vult er minder dan twintig in.

Meer elektronische aangiftes

Het aantal papieren aangiftes is in vijf jaar tijd gehalveerd naar 860.000. Het aantal Belgen dat zijn belastingen indient via tax-on-web ligt een pak hoger. Het zijn er 3,77 miljoen in totaal.

Herinneringsbrieven

3,53 procent was vorig jaar te laat met zijn brief, en van iets meer dan 6 procent kreeg de fiscus helemaal niets. Die twee groepen zorgen voor heel wat extra papierwerk. In 2017 werden er 240.000 herinneringsbrieven verstuurd. Bij 72.000 mensen moest er uiteindelijk een boete gegeven worden. In totaal betaalden de laatkomers en niet-indieners zo’n 17 miljoen euro.

Geld terug

Hoewel het niet de leukste karwei is, loont het invullen van uw belastingbrief. 3,6 miljoen Belgen, die 53,2 procent van de belastingplichtigen vertegenwoordigen, krijgen geld terug. Gemiddeld gaat het dan om 1.389 euro. Het aantal mensen die achteraf moet bijbetalen, ligt een pak lager: ongeveer 1,8 miljoen Belgen.