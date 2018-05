Krijgt Limburg eerste legale wietplantage?

Het Belgische bedrijf Rendocan wil jaarlijks 5 ton medicinale cannabis kweken in Limburg. Dat melden De Tijd en L'Echo. De plannen zitten in een vergevorderd stadium, maar er is nog groen licht nodig van de overheid.

In Europa is de verkoop van cannabis via apotheken al in zestien landen legaal, maar België is daar niet bij. Enkel Sativex, een mondspray met cannabisextracten voor MS-patiënten, is in ons land toegelaten en wordt terugbetaald.

Kweek

Toch wil Rendocan in Kinrooi de grootste kwekerij en het grootste onderzoekscentrum voor medicinale cannabis van continentaal Europa bouwen. Het bedrijf mikt bij aanvang op de Duitse markt. Er is al 15 hectare grond ter beschikking. In een eerste fase zal 1 hectare volgebouwd worden met ruimtes voor kweek, verwerking, onderzoek en kantoren.

De kweek van medicinale cannabis is nog illegaal in België. Het kabinet van minister Maggie De Block (Open Vld) zegt aan De Tijd dat er nog knopen door te hakken zijn en wil voorlopig geen commentaar geven. "De dag dat er groen licht is, steken we de spade in de grond", zeggen de ondernemers achter Rendocan.