Krijgt Gent straks kabelbaan boven stad?

Volgens Gents schepen van Financiën en Innovatie, Christophe Peeters, kan een kabelbaan de oplossing zijn voor het fileprobleem in en rond Gent. Dat heeft hij gezegd aan VTM NIEUWS. “Een kabelbaan is goedkoper en kan sneller gebouwd worden”, zegt Peeters.

De kabelbaan moet het fileprobleem in het zuidelijk deel van de stad gedeeltelijk oplossen. “Door de nieuwe ontwikkelingen en investeringen in bedrijven aan de zuidelijke rand worden er jobs gecreëerd, maar dat zorgt ervoor dat de E40 vastloopt. Het aanbod aan openbaar vervoer is er schaars en daar kan een kabelbaan de oplossing voor bieden”, zegt Peeters nog. De aanleg van een kabelbaan zou volgens Peeters ook veel sneller gaan dan die van een tramlijn.

Traject

Het startpunt van de kabelbaan zou het station Gent-Sint-Pieters zijn, daarna gaat het traject verder langs Flanders Expo, het Technologiepark in Zwijnaarde, de Domo-site, Eiland Zwijnaarde en uiteindelijk de Ghelamco Arena.

Voor de kostprijs van de kabelbaan kijkt Peeters naar de Zweedse stad Göteborg. Daar rekenen ze op honderd miljoen euro. Voor de realisering van het project wil Peeters samenwerken met private partners.