Krijgen we straks geen bier meer?

Werknemers van AB InBev blokkeren sinds deze ochtend de depots in het hele land. De aanleiding voor het protest is het afspringen van de onderhandelingen gisterenavond over een kader-CAO voor de herstructurering die de bierbrouwer wil doorvoeren bij haar depots. “We konden het niet eens geraken over het financiële luik”, aldus vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV).

AB InBev laten weten dat het “belang hecht aan constructieve dialoog”. Bovendien meldt de directie van de bierbrouwer dat ze betreurt dat de sociale partners de sectorale afspraken rond stakingsaanzeggingen naast zich neer hebben gelegd.

“Aanleiding voor de huidige sociale onrust is het feit dat AB InBev het depot in Hasselt wil verplaatsen naar een andere locatie in de omgeving. Bovendien wil men er een andere organisatie implementeren waarbij enkele werknemers van Hasselt in Leuven zou moeten werken om reeds in deze stad de sorteringen voor de klanten die via het Hasselts depot beleverd worden, klaar te maken”, aldus Kris Croonenborghs.

AB InBev heeft naar eigen zeggen meermaals aangeboden hier compensaties tegenover te zetten om mensen te belonen om hun flexibiliteit.

Financiële eisen

“Omdat AB Inbev dergelijke operatie ook in andere depots wil doorvoeren, onderhandelen we over een kader-CAO die ook bij dergelijke toekomstige reorganisaties van kracht zal zijn. Gisteravond zijn de onderhandelingen, die al maanden aan de gang zijn, hierover echter afgesprongen omdat de directie niet wou ingaan op onze financiële eisen. Zo vragen we bijvoorbeeld een vergoeding voor de extra-verplaatsingen, een motivatiepremie en dergelijke”, voegt Croonenborghs toe.

Volgens de directie zijn de onderhandelingen echter afgesprongen op de eis van de vakbond om ook een verhuispremie toe te kennen aan de chauffeurs die in de loop van dit jaar moeten verhuizen naar een gloednieuw logistiek gebouw amper 850 meter verwijderd van de huidige locatie om daar exact dezelfde job uit te voeren. “Bovendien vragen de vakbonden om bijkomende motivatiepremies om tablets te gebruiken in plaats van pen en papier voor leveringsdocumenten”, reageert de directie.

Staking verdergezet

De blokkade en staking van de depots van AB InBev duren volgens Croonenborghs zeker nog de hele dag en worden morgen wellicht verdergezet. “Tot dusver heeft de directie echter nog geen signaal gegeven dat ze de onderhandelingen wil hervatten”, aldus de vakbondsman.