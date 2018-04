Kreeg 15-jarige slag in de nek?

De vijftienjarige Nick Ulser, die gisteren dood werd teruggevonden in Grimbergen, zou een slag in de nek gekregen hebben. Dat heeft de spoedarts aan de vader van het slachtoffer verteld. Zijn iPhone en sleutels werden enkele honderden meters verderop teruggevonden in een park. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws.

Afgelopen zondag werd het lichaam van de vijftienjarige aangetroffen op straat in Grimbergen. Hij werd voor een reeks garageboxen teruggevonden door een buurtbewoner en werd nog gedurende een uur gereanimeerd. Alle hulp kwam te laat en de jongen overleed ter plaatse.

Schoenen

Het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt het overlijden. “Alle pistes zijn open. We bekijken of het een ongeval is, kwaad opzet, … alles kan”, zegt Carol Vercarre van het parket aan VTM NIEUWS. Over de doodsoorzaak is het momenteel nog gissen, daarom werd een wetsdokter aangesteld die een autopsie uitvoert op het lichaam.

Gebroken arm

De vader van de tiener, Kenny Ulser, sprak met de spoedarts. “Die heeft me verteld dat onze zoon naar alle waarschijnlijkheid een zware slag in de nek gekregen heeft, dat zijn elleboog gebroken was en dat er bloed uit zijn mond liep”, zegt de vader aan Het Laatste Nieuws.

De politie probeert de avond van de jongen te reconstrueren en het parket is een onderzoek gestart om na te gaan wat er gebeurd is.

