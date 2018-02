Je zal je handschoenen en muts zéker nog kunnen gebruiken deze (en volgende) week, want de koudste week van deze winter komt eraan. En ook nadien blijft het koud, legt VTM-weervrouw Jill Peeters uit.

"Het gaat goed koud worden", voorspelde Peeters enkele dagen geleden al. "De komende nachten zal het vriezen en dat zal nog niet onmiddellijk veranderen." Nog zeker tot het einde van deze maand en zelfs begin komende maand zal het 's nachts vriezen in Vlaanderen met temperaturen tussen -1 en -5 graden Celsius.

Wij verwachten de koudste week van deze winter, en intussen geen vorst te bespeuren in noordelijkste meetstation in Groenland, en recordwarm aan de Oostkust VS (bv. gisteren 25° in NYC @bsoenensvrt en 28° in Washington DC @Greetdekeyser) #winter #weer https://t.co/M6fOKPQ52Q — Jill Peeters (@JillPeetersWX) 22 februari 2018

"We verwachten de koudste week van deze winter", zegt Peeters nu. Ironisch genoeg is er geen vorst te bespeuren in het meest noordelijke meetstation van Groenland en is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar aan de oostkust van de Verenigde Staten.

Gevoelstemperatuur

"Niet alleen 's nachts, maar ook overdag zal het kouder worden", gaat Peeters verder. "Tot het einde van deze week schommelen de temperaturen overdag in Vlaanderen tussen de 3 en de 5 graden." Vanaf vandaag komt daar nog een schrale wind bij.

Die uitdrogende noordoostenwind zal ervoor zorgen dat de gevoelstemperatuur ook onder het vriespunt ligt. "Het zal dus ook overdag aanvoelen alsof het vriest", zegt de weervrouw. "Het is dus perfect weer om je was buiten te laten drogen."

Bekijk hier het weerbericht voor de komende dagen.