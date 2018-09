Koudste septembernacht in 39 jaar

De laatste dag van een zonnige en veelal droge septembermaand startte erg koud. Op het KMI in Ukkel zakte de temperatuur ’s ochtends tot 3,8 graden. Het is 39 jaar geleden dat het in de eerste herfstmaand nog zo koud werd: op 23 september 1979 zakte het minimum tot 2,6 graden.

In de Hoge Venen was het zelfs ronduit winters koud: Elsenborn bibberde vanochtend bij -3,7 graden. Dat was daar nog niet eerder voorgekomen. Ook Limburg maakte kennis met erg vroege vorst: in Diepenbeek zakte het kwik weg tot -0,3 graden.

Toch hoeven we alweer niet te klagen over de voorbije september. De gemiddelde temperatuur komt wellicht uit rond 15,5 graden, iets hoger dan normaal (14,9). De zon scheen bijna 200 uren, wat veel meer is dan de normale 143 uren. De pluviometer stond na 29 dagen op een normale 61,7 mm, maar de verwachte regen in de nacht van zondag op maandag kan dat nog veranderen.