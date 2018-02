Koudste nacht achter de rug: - 15,9°C

We hebben de koudste nacht van de hele winter achter de rug. Op de koudste plek in België, in Elsenborn, was het maar liefst - 15,9 graden.

Het was dus behoorlijk bibberen vannacht in Elsenborn. “In de rest van het land was het veel minder koud, maar Elsenborn is meestal de koudste plaats van het land”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Het dorp ligt in een vallei en de kou zakt daar dan in.”

In de Kempen werd vannacht – 8 graden gemeten. In Ukkel en Zaventem zakte het kwik tot – 5 graden. Deze nacht wordt het iets warmer, met maxima rond - 3 graden.

