Koudegolf op komst: maandag code geel

Het KMI waarschuwt voor een koudegolf de komende dagen. Vanaf maandag geldt zelfs code geel in heel Vlaanderen. Met temperaturen tot -10 graden wordt het bibberen, ook al blijft de zon schijnen.

Een koudegolf: wat betekent dat? Klimatologisch is een koudegolf een periode van vijf opeenvolgende dagen met negatieve minima, waarvan er minstens drie zijn met negatieve maxima. Eenvoudig gezegd: vijf vriesdagen met drie dagen waarin de temperatuur niet boven de 0 graden komt.

Code geel

Zondag is code geel van kracht in Luik, Namen en Luxemburg en maandag en dinsdag in het hele land. Wat moet je doen bij code geel? Het KMI raadt maatregelen aan om “mensen, dieren en planten te beschermen door bijvoorbeeld het afschermen van waterleidingen en waterkranen of het afdekken of binnenzetten van planten”.

Wat kan je nog doen?



Hoe lang?

Hoe lang gaat deze koudegolf nog duren? “Het ziet er naar uit dat het nog de hele week erg koud blijft”, zegt VTM-weerman David Dehenauw, “maar we kunnen nog niet voorspellen of we effectief een koudegolf krijgen en hoe lang die gaat duren.”

De temperatuurvoorspellingen (in Brussel) voor de komende dagen zien er alvast zo uit: