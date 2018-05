Kostte koud water Geboers het leven?

Het parket van Turnhout heeft een wetsdokter aangesteld om na te gaan wat oud-motorcrosskampioen Eric Geboers gisteren het leven heeft gekost. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de kou hem verrast nadat hij in het water van de Miramarplas in Mol was gesprongen.

Na een intense zoekactie hebben duikers gisterenmiddag het lichaam van Eric Geboers naar boven gehaald. De ex-motorcrosser was verdronken nadat hij zijn hond achterna was gesprongen, een geadopteerde puppy van een paar maanden oud. Geboers zat samen met zijn vrouw, een bevriend koppel en een jongeman uit Mol op een boot. De jongeman heeft geprobeerd hem te redden, maar zijn hulp kwam te laat.

Het parket van Turnhout heeft gisteren al een wetsdokter aangesteld. Die zal in de loop van de dag een autopsie uitvoeren op het lichaam. Geboers is naar alle waarschijnlijkheid verdronken nadat zijn lichaam een shock kreeg van het koude water.

