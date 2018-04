Korte broek op het werk: mag dat wel?

We halen vandaag bijna 27 graden en ook morgen gaan we naar de 25 graden. Dat is vervelend voor mensen die in deze temperaturen moeten werken. Ieder jaar stelt zich dan weer dezelfde vraag: mag je volgens de wet een korte broek komen werken?

De werkgever mag in principe zelf beslissen of zijn werknemers met een korte broek mogen komen werken, zegt de woordvoerder van de FOD Werkgelegenheid aan VTM NIEUWS. “Het enige wat wel van belang is, is dat rekening wordt gehouden met de veiligheidsvoorschriften. Die kunnen niet zomaar naast zich worden neergelegd.”

Kortom: als een lange broek noodzakelijk is om de werknemer tijdens zijn werk te beschermen, mag die niet met een korte broek komen werken.

