Korpschef politie Lokeren: "Volgende keer treden we harder op"

De politie van Lokeren zegt dat ze niet hard genoeg hebben opgetreden bij de zware vechtpartij die plaatsvond aan de schoolpoort van het VTI in Lokeren. Daarbij vielen jongeren de politie aan en raakten 2 agenten gewond.

Afgelopen vrijdag hadden twee jongeren afgesproken op de Lokerse school voor een vechtpartij. Op het moment dat de politie aankwam waren de twee al verdwenen, maar er stond wel nog een grote groep jongeren die waren blijven hangen.

Toen de politie hen aanmaande naar huis te vertrekken trok een groepje jongeren naar de wagen waar een politiehond inzat, om het dier op te hitsen. De aanwezige agenten haalden de hond uit de wagen om de jongeren uiteen te drijven.

Daarop kwam het tot een confrontatie tussen de jongeren en de politie, waar er enkele rake klappen vielen. Twee agenten raakten gewond. Die beelden circuleren op sociale media.

‘Te soft opgetreden’

Korpschef Patrick Trienpont vindt dat de agenten zeker niet te hard hebben opgetreden, integendeel, hij zegt dat ze te mals geweest zijn. “Het is de laatste keer dat we zo soft hebben opgetreden. We hebben een zekere terughoudendheid om legitiem geweld zoals een hond, pepperspray of wapenstok te gebruiken, hoewel we dat toen hadden mogen doen."

Volgende keer willen ze geweld gebruiken dat in verhouding staat met het geweld dat tegen hen is gebruikt. "We zijn niet moedeloos maar pissed off, en de criminelen die zich nog zo zullen gedragen zullen dat ervaren ook”

Vrij onder voorwaarden

Drie jongeren, waarvan twee minderjarig, werden gearresteerd en zijn zaterdag al bij de rechter voorgeleid. Ze werden vrijgelaten onder voorwaarden.

“Biologisch zijn het minderjarigen maar mentaal zijn het meerderjarigen. De dag na de feiten komen die jongeren vrij onder voorwaarden, die wij moeten controleren, maar zij weten ook dat het weinig efficiënt is.”