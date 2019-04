Kopschoppers Antwerpen moeten maand langer in Everberg blijven

Twee jongeren die afgelopen weekend trappen uitdeelden aan een man in de premetro van Antwerpen moeten een maand langer in de gesloten instelling van Everberg blijven. Een derde krijgt strenge voorwaarden opgelegd. Dat heeft de jeugdrechter beslist.

Afgelopen weekend dook een schokkend filmpje op waarop te zien is hoe een man verschillende schoppen tegen het hoofd krijgt in een Antwerps premetrostation. Er werden na de feiten vier jongeren opgepakt. Twee van hen, die geplaatst werden in de gesloten jeugdinstelling van Everberg, moeten daar nu zeker nog een maand blijven.

Een derde verdachte krijgt strenge voorwaarden opgelegd. Zo mag hij het huis niet uit, krijgt hij een contactverbod en moet hij een opleiding groepsdruk volgen.