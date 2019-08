Koppels vragen dringend wettelijk kader rond draagmoederschap

Koppels die beroep doen op een draagmoeder, vragen dringend een wettelijke regeling. Nu is er veel te veel onzekerheid: zo kan een draagmoeder het kind bijvoorbeeld nog opeisen, vlak na de geboorte. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) begrijpt de onvrede van de draagmoeders en de holebikoppels. Ze zegt dat ze wel degelijk werk wil maken van een duidelijke wetgeving.

Koppels die via adoptie een kind willen adopteren, moeten soms erg lang wachten. Maar er is een andere optie: draagmoederschap. Bart en zijn man deden daarom beroep op een goeie vriendin, Katrien. Zij was bereid om een eicel van een onbekende donor te laten inplanten, bevrucht met sperma van een van de wensouders. Maar toen het koppel en de draagmoeder op zoek gingen naar een wettelijke procedure, was die er niet. Ze besloten toch door te zetten, maar de onzekerheid bleef.

“Mijn moeder was bang dat de wensouders plotseling zouden afhaken, en dan had ik plots een vijfde kind in ons gezin”, klinkt het bij draagmoeder Katrien. “Maar ook voor de wensouders was het onzeker: wat als wij beslisten om het kindje te houden, dan hadden zij geen poot om op te staan.”

"Werken aan kader"

Net daarom doet het koppel een oproep om een wettelijk kader te creëren voor draagmoederschap. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wordt er alleszins werk van gemaakt.