Koppels begrijpen elkaar niet zo goed als gedacht

Uit een doctoraatsstudie aan de Universiteit Gent blijkt dat we slechts twintig procent van wat onze partner denkt en voelt juist inschatten. Vrouwen denken ook vaak te negatief. “Ze denken dat hun partner niet luistert, terwijl hij dat net wel doet”, zegt psychologe Céline Hinnekens.

Voor haar onderzoek overhaalde Céline Hinnekens 150 Vlaamse koppels van 18 tot 76 jaar om voor de camera een discussie naar keuze uit te vechten. Nadien bekeken de koppels de opnamen en probeerden ze in te schatten wat hun partner op verschillende momenten precies dacht.

We begrijpen slechts twintig procent

De resultaten tonen aan dat de deelnemers slechts twintig procent van wat hun partner dacht of voelde, juist inschatten. Opvallend is dat de meesten net wél het gevoel hadden dat ze hun partner juist konden inschatten.

“Eigenlijk zijn we niet zo verbaasd”, zegt Hinnekens. “Internationaal onderzoek toont gelijkaardige cijfers. Opvallend is wel dat bijvoorbeeld de Amerikanen voluit durfden te ruziën, terwijl de Vlaamse koppels zich veel gereserveerder opstelden. Ze kozen voor veilige discussies. Ontrouw en seks waren er bijvoorbeeld veel minder bij.” Veelvoorkomende topics waren geld, huishoudelijke taken, de balans tussen werk en privéleven en de opvoeding van de kinderen.

Vrouwen begrijpen mannen niet beter

Een tweede opvallend feit: vrouwen begrijpen hun man níét beter dan dat mannen hun vrouw begrijpen. Het tegendeel is waar: vrouwen schatten de gevoelens van hun partner te negatief in. “Hij is niet geïnteresseerd, hij luistert niet, hij doet geen moeite om mij te begrijpen… Typische vrouwengedachten die in het onderzoek voorkwamen”, aldus Hinnekens.

Moeite doen is belangrijk

Als mannen en vrouwen elkaar goed willen begrijpen, is het belangrijk dat ze echt moeite doen. Hierdoor scoorden koppels in een prille relatie vaker beter dan koppels die al lang samen waren. Ook de leeftijd bleek geen doorslaggevende factor te zijn. “Het zit hem niet in de leeftijd, maar in de motivatie. Na twee jaar doen we een stuk minder moeite om onze partner te doorgronden. We worden luier en schakelen over op automatische gedachten zoals 'ik ken hem toch door en door' en 'ik weet wel wat mijn partner denkt'.”

Je begrepen voelen is het belangrijkste

Een laatste opmerkelijke conclusie is dat hoe meer je je begrepen voelt, hoe tevredener je bent over je relatie. “Bovendien is elkaar begrijpen niet genoeg, je moet ook iets doen met dat begrip”, zegt Hinnekens. “Lieve gebaren, zoals de juiste vragen stellen en moeite doen, zijn veel belangrijker in een relatie dan het begrip zelf.”

De koppels die meededen aan het onderzoek waren allemaal minstens één jaar samen en moesten samenwonen. De hoogste score werd gehaald door een koppel dat elkaar voor 45 procent juist inschatte.

Hinnekens en haar collega's doen ook een nieuw onderzoek naar relaties, dit keer ook onder holebikoppels. En ook transgenders en vrijgezellen kunnen hieraan deelnemen. Meer informatie vind je op elkerelatietelt.be.