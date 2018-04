Koppel uit Diest verongelukt in Wales

In Wales is een koppel uit Diest om het leven gekomen bij een motorongeluk. Ze waren er met een groep van zeven op reis. Het koppel botste frontaal met een auto en was op slag dood.

De man, die al heel lang met de motor reed, bestuurde het voertuig, zijn vrouw zat achterop. Plots ging de man aan de rechterkant van de weg rijden. Waarom hij dat deed, is onduidelijk.

Hij zag de auto niet aankomen en kon een botsing niet meer vermijden. De inzittenden van de wagen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De groep motorrijders was dinsdag vanuit Limburg naar Wales vertrokken.

Foto: archief