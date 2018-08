Koppel na gaybashing: “Bang dat ze ons ooit vermoorden"

Het homokoppel dat gisteravond in Gent zwaar werd toegetakeld door hun buren, voelt zich in de steek gelaten. Het was niet de eerste keer dat de mannen werden aangevallen, maar politie en gerecht deden te weinig om hen te beschermen, zeggen ze. Twee verdachten zijn vanmorgen opgepakt.

Het koppel kreeg gisteravond zware klappen met een metalen staaf. Mauro Padovani staat vol blauwe plekken en heeft een diepe snee in zijn voorhoofd, zijn echtgenoot heeft twee ruggenwervels gebroken. De enige reden voor al dat geweld: homofobie. Al jarenlang wordt het Italiaans-Amerikaanse koppel gepest, uitgescholden en bedreigd door een buurvrouw.

Strafblad

De vrouw heeft een ellenlang strafblad. Ze sloeg Thomas al eens vol in het gezicht, Mauro kreeg een baksteen naar zijn hoofd geslingerd. Ze dienden verschillende klachten in, maar dat haalde weinig uit. Het koppel voelt zich in de steek gelaten door politie en gerecht.

"Gerecht moet ons beschermen"

“Ik verwacht een sterke boodschap van politici en rechters”, zegt slachtoffer Mauro Padovani. “Het kan toch niet dat zoiets gebeurt in een mooie stad als Gent? Ik hou van Gent, maar nu voel ik mij niet meer veilig. België is homovriendelijk. We hadden hier de kans om te trouwen. Dat is prachtig, daarom hou ik van België. Maar het gerecht moet ons proberen beschermen”, klinkt het.