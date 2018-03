Koppel aardt niet in rusthuis en stapt uit het leven

In De Panne is een hoogbejaard koppel vanmiddag samen uit het leven gestapt. De tachtigers sprongen van de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. Het koppel woonde jarenlang in een flat daar, maar sinds kort waren ze opgenomen in een rusthuis, waar ze allebei ongelukkig waren. Dat heeft uiteindelijk tot hun wanhoopsdaad geleid.

Het koppel van 86 en 87, afkomstig uit het binnenland, woonde al meer dan 30 jaar in een flat aan zee, maar omdat ze fysiek achteruit gingen, werden ze eind vorig jaar in een rusthuis opgenomen. Daar voelden ze zich niet thuis, en waren ze erg ongelukkig. Ze keerden daarom vaak terug naar hun flat, waar ze beslisten om er samen een eind aan te maken.

Het parket van Veurne is ingelicht, maar er komt geen onderzoek omdat de omstandigheden volledig duidelijk zijn.