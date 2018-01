Koopjesjagers doen nu al gouden zaken

Het mag niet, maar veel winkels zijn vandaag al begonnen met de solden. En omdat ze nog veel spullen in stock hebben die ze in het voorjaar niet hebben kunnen verkopen, blijken de kortingen meteen de moeite.

De kledingwinkels hebben gemiddeld vijf procent meer kledingstukken in voorraad dan vorig jaar. En dus zijn er meteen goede zaken te doen: op veel kleding is er vandaag al dertig, veertig en zelfs vijftig procent korting. En dat terwijl de koopjes officieel pas morgen mogen starten.

Steeds meer winkels trekken zich dan ook niets aan van de wetgeving. En dat weet ook de klant: in veel steden is het vandaag al over de koppen lopen. En voor de liefhebbers: de solden duren nog tot en met 31 januari.