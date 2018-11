Konvooi premier Michel en May aangereden na bezoek begraafplaats: twee agenten gewond

Het konvooi van premier Charles Michel en de Britse premier Theresa May is deze middag aangereden na een herdenking op het kerkhof van Saint-Symphorien, nabij Bergen. Beide staatshoofden zijn niet gewond, bevestigt de woordvoerder van de premier. Twee politieagenten, die het konvooi met de motor begeleidden, raakten lichtgewond. Van kwaad opzet is geen sprake.

Het ongeval gebeurde rond 10.40 uur op de A7 ter hoogte van Bergen, zegt Jonathan Pfund, woordvoerder van de federale politie. De eerste minister was onderweg naar SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Hij had daarvoor samen met de Britse premier Theresa May de militaire begraafplaats van Saint-Symphorien, bij Bergen, bezocht, in het kader van het herdenkingsweekend voor 100 jaar wapenstilstand. Twee agenten van de wegpolitie van Henegouwen raakten bij het ongeval lichtgewond. De premier zelf is ongedeerd. Het onderzoek naar de feiten is nog bezig, maar naar verluidt is er geen sprake van kwaad opzet.

De Britse premier Theresa May bezocht vandaag samen met premier Charles Michel de militaire begraafplaats van Saint-Symphorien. Ze brachten er hulde aan de Britse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. Beide staatshoofden legden tijdens de ceremonie, die buiten het oog van het publiek gehouden werd, kransen van witte rozen en klaprozen neer op enkele graven.