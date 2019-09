Terwijl Delphine Boël het verdict in het vaderschapsproces tegen koning Albert II afwacht, zoeken andere leden van de koninklijke familie toenadering. De voorbije weken lieten zowel prins Laurent als prinses Esmeralda zich met Delphine in het openbaar zien. Intussen poogde de kunstenares met een gezinsvakantie in China de draad van een normaal leven op te pikken.