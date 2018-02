Koningspaar bezoekt Krakelingenstoet

Koning Filip en koningin Mathilde hebben vandaag de Krakelingenstoet in Geraardsbergen bezocht. Aan de folkloristische optocht namen zowat 1.000 mensen en tal van lokale prominenten deel. Voor de komst van het koninklijke paar werden bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Naast de koning en koningin, zaten in de tribune ook hoge gasten als gouverneur Jan Briers (N-VA) en gedeputeerde Martine Verhoeve (Open Vld). Ook ministers Alexander De Croo (Open Vld), Joke Schauvliege (CD&V), staatssecretaris Pieter De Crem (CD&V) en Herman De Croo (Open Vld) woonden de feestelijkheden bij.

Bijzondere editie

De koning en koningin reisden af naar Geraardsbergen, omdat het een bijzondere editie van het Krakelingenfeest is. De folkloristische traditie die sinds 2010 door UNESCO erkend is als immaterieel cultureel erfgoed, stond dit jaar namelijk in teken van de 950ste verjaardag van de vrijheidskeure die Boudewijn VI, graaf van Vlaanderen, in 1068 aan de inwoners van Geraardsbergen verleende. De stoet beeldt de geschiedenis van de stad uit en toont de oorsprong van het Krakelingenfeest.

Geen wijn met visjes

Na de stoet nam het koningspaar afscheid. Dat wil zeggen dat ze het ritueel drinken van visjes in wijn dus niet hebben bijgewoond. Dat ritueel is sinds enkele jaren voorbehouden voor gemeenteraadsleden. Daarna volgde ook nog een Krakelingenworp en de Tonnekensbrand op de Oudenberg.