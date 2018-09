Koningin Paola overgebracht naar ziekenhuis

Koningin Paola is uit Italië gerepatrieerd na gezondheidsproblemen en overgebracht naar het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Volgens het Waalse RTBF kreeg de 81-jarige koningin vannacht een beroerte, maar volgens het koninklijk paleis is er nog geen diagnose gesteld.

Paola wil door haar eigen medisch team onderzocht worden, en keert daarom vervroegd uit Venetië terug naar ons land. Dat team zal moeten uitmaken wat de koningin exact overkwam.

Volgens het paleis is de toestand van de koningin stabiel, en verkeert ze niet in levensgevaar. In september 2015 was Paola al eens slachtoffer van gezondheidsproblemen op vakantie in Italië. Toen zei het paleis dat ze hartritmestoornissen had.