Koningin Paola kreeg lichte beroerte

Koningin Paola heeft een lichte beroerte gehad, dat heeft het Paleis zojuist laten weten in een persbericht. Ze is spontaan hersteld en houdt geen blijvende letsels over.

Formeel spreekt het paleis van een "licht cerebrovasculair accident (CVA)". De koningin kon vandaag al het ziekenhuis verlaten. Koning Albert is vannacht niet bij de koningin gebleven, maar kwam vanmiddag wel terug naar het ziekenhuis.

Gerepatrieerd

Koningin Paola werd gisteren uit Italië gerepatrieerd na gezondheidsproblemen en overgebracht naar het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Gisteren was er nog geen diagnose gesteld, hoewel er al sprake was van een beroerte in verschillende media.

Het Paleis liet wel al weten dat de toestand van de koningin stabiel is en ze niet in levensgevaar verkeert. In september 2015 was Paola al eens slachtoffer van gezondheidsproblemen op vakantie in Italië. Toen zei het paleis dat ze hartritmestoornissen had.

Foto: archief

