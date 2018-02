Koning winter is het land (nog) niet uit

De winter is het land nog niet uit. Deze ochtend vallen er eerst nog sneeuwbuien in het zuidoosten en regenbuien in het centrum. In de loop van de dag wordt het eerder licht wisselvallig met enkele buien die later een winters karakter kunnen aannemen. Ook een donderslag is dan niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 6 of 7 graden over het westen. Er waait een matige wind uit zuidwest, ruimend naar west. Aan zee is de wind vrij krachtig tot soms krachtig. Er treden rukwinden op van vijftig tot zeventig kilometer per uur.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met nog kans op (winterse) buien en een donderslag maar ook brede opklaringen. Het is overal opletten voor ijsplekken. De minima schommelen van -6 graden in de Hoge Venen tot +3 graden in de kuststreek. De westenwind waait in het binnenland matig en aan zee nog altijd vrij krachtig tot soms krachtig.

Morgenochtend is er kans op lokale rijmplekken over het centrum en het oosten, met in de Hoog- België ook enkele lage wolkenvelden. Al snel wisselen brede opklaringen en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog maar een (winterse) bui langsheen de Nederlandse grens is niet helemaal uitgesloten. We krijgen maxima van -1 graad in de Hoge Venen tot 6 graden over het westen of lokaal in Henegouwen. Er waait een matige, aan zee soms een vrij krachtige wind uit west, krimpend op het einde van de dag naar zuidwest.

Dinsdag is het eerst in vele streken zonnig. Stilaan neemt de hoge bewolking toe vanaf het westen en uiteindelijk ook de lage bewolking. In de namiddag en in het begin van de avond bereikt een storing het westen van het land met smeltende sneeuw of mogelijk sneeuw die zeer tijdelijk kan blijven liggen. Wanneer de storing verder landinwaarts trekt, zwakt ze duidelijk af en is er eerder nog kans op wat winterse neerslag. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen en +5 graden in Vlaanderen. De zuidenwind wordt vrij krachtig met 's avonds rukwinden tot 65 km/u.

Woensdag is het eerst droog, maar in de namiddag bereikt vanaf het westen een nieuwe storing ons land. De neerslag valt ten zuiden van Samber en Maas pas 's avonds en heeft daar een winters karakter. We verwachten maxima van -1 tot +6 graden bij een soms vrij krachtige zuidenwind.

Van donderdag tot zaterdag wordt het zachter en klimt het kwik lokaal tot 9 of 10 graden. Het is wisselvallig met soms wat regen of een bui. De zuidwestenwind waait matig.