Koning wil (voorlopig) geen dotatie voor Elisabeth

Prinses Elisabeth hoeft voorlopig geen dotatie. Filip en Mathilde willen hun oudste dochter niet belasten met de verplichtingen die zo'n financiële ondersteuning met zich meebrengt. De komende jaren wil de kroonprinses een zo normaal mogelijk leven leiden. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De troonopvolgster wordt 18 jaar op 25 oktober en maakt vanaf dan volgens de wet aanspraak op een dotatie. Hoe groot die is, moet de regering bepalen. De voorbije maanden werd een bedrag van 920.000 euro per jaar - 2.500 euro per dag - geopperd. Dat is evenveel als koning Albert. Politiek ligt de zaak moeilijk, omdat onder meer N-VA al langer pleit voor de afschaffing van de dotaties.

Maar de lont is nu al uit het kruitvat gehaald: haar ouders hebben besloten om Elisabeth voorlopig een leven te gunnen ver van officiële verplichtingen. De prinses gaat de volgende jaren voluit voor haar studies. Ze zit zeker nog tot de zomer van volgend jaar in het Atlantic College in Wales, waar ze haar middelbaar afmaakt. Haar uitstekende resultaten doen vermoeden dat ze daarna verder zal studeren. Wellicht krijgt ze ook nog een militaire opleiding. Van een dotatie is dus nog een hele tijd geen sprake.