Koning toont zelfgemaakt portret van dochter Elisabeth

Koning Filip heeft gisteren aan Emmanuel Macron een schilderij getoond dat hij zelf van zijn dochter Elisabeth heeft gemaakt. Dat deed de koning tijdens een privélunch met de Franse president.

In Brussel hebben de koning en de koningin gisteren tijdens een diner de tijd genomen om de Franse president en zijn echtgenote beter te leren kennen. Filip en Mathilde hadden het onder meer over hun kinderen en dus ook over dochter Elisabeth en haar studies in het buitenland. De Koning liet de Franse president daarna een schilderij zien dat hij zelf van de prinses heeft gemaakt.