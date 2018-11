Koning sluit herdenkingen einde WOI af

Het vorstenpaar heeft een lange herdenkingsdag afgesloten in Ieper. Onder de Menenpoort woonden ze de traditionele Last Post bij. Net als zondagmiddag volgden duizenden mensen, en vooral Britten, de ceremonie nabij de Menenpoort of op de Grote Markt.

Het werd in Ieper een lange herdenkingsdag, met een ceremonie van de Lone Piper, een doedelzakspeler, om 06 uur vanmorgen, gevolgd door een ceremonie op de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze. Daarna volgde een misviering in de Sint-Maartenskathedraal die de Poppy Parade inluidde, die op zijn beurt de speciale Last Post voorging onder de Menenpoort.

Het zwaartepunt van deze herdenkingsdag lag zonder meer onder Menenpoort om 20 uur, waar de Last Post weergalmde zoals de traditie het wil op dat uur. Het vorstenpaar woonde die ceremonie bij, geflankeerd door premier Charles Michel. Ondanks de aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde werd het een traditionele herdenking.

Enkel de duizenden poppieblaadjes die normaal tijdens het lied ‘Oh Vailiant Heart’ vallen, vielen deze keer tijdens een ijzige stilte. Daarna weerklonk het Britse en Belgische volkslied en daarna begroette het vorstenpaar de Last Post Association. De ceremonie werd afgesloten met de ondertekening van het Gulden Boek. Het was het einde van een lange dag in Ieper. Zeker tienduizend mensen kwamen een kijkje nemen doorheen de dag. Alle horecazaken zaten een hele dag nokvol. Toch kon Ieper alles vrij vlot in goede banen leiden.