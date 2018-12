Koning gaat niet naar heropening AfricaMuseum

Koning Filip zal de heropening van het AfricaMuseum, volgende zaterdag, niet bijwonen. Dat schreef De Standaard gisteren en wordt vandaag door het paleis bevestigd. Het paleis verwijst voor de afwezigheid van de koning naar "organisationele overwegingen" enerzijds en het feit dat "de debatten over het museum nog lopen" anderzijds.

"De voorwaarden voor een deelname zijn, wat betreft organisatie, niet voldaan", aldus een woordvoerder van het paleis. "Een activiteit van de koning wordt altijd voorbereid, vanaf zeker twee weken voor het evenement. We zijn nu op vier dagen van de heropening en te veel elementen zijn nog onduidelijk. Welk traject zou de koning afleggen? Zalen zijn nog niet klaar. We hebben geen tijd meer voor zo'n voorbereiding."

"Niet het goede moment"

De woordvoerder wijst er daarnaast ook op dat "sommige debatten, onder meer over de teruggave van kunstwerken, nog lopen, tussen de onderzoekers en met de diaspora". "De koning vermijdt aanwezig te zijn als er kwesties nog niet opgehelderd zijn. Het is niet het goede moment. We willen wel het werk van de museumdirecteur en zijn ploeg benadrukken. Het is een prachtig project waarbij alle aspecten van Afrika naar voren gebracht worden."

Twijfel

Het museum werd eind 19de eeuw gebouwd ter meerdere eer en glorie van Leopold II, maar heeft een gedaanteverandering ondergaan die zaterdag voor het eerst wordt getoond. Het nieuwe museum, dat AfricaMuseum heet, kijkt met een veel kritischere blik naar dat koloniale verleden en heeft ook meer oog voor de donkere kant ervan.

De koning zou bij de opening geconfronteerd kunnen worden met kritiek op zijn voorganger Leopold II - niet alleen in het museum, maar mogeljik ook in de toespraken. De afgelopen weken werd al duidelijk dat op het paleis getwijfeld werd over een bezoek aan Tervuren.