Koning Filip steunt klimaatbeweging met elektrische wagen van 110.000 euro

Toen onze koning het Brusselse brandweerkorps ging bezoeken sprong één ding bijzonder in het oog: zijn nieuwe wagen. Het gaat om een elektrische Mercedes van bijna 110.000 euro.Het was al een tijdje duidelijk dat de koning neigde naar een klimaat-vriendelijker model van wagen.

Een Mercedes S560e heeft namelijk een laadpaal nodig, want het is een plug-in hybride, en enkele maanden geleden werden er zo al een paar geïnstalleerd in de garage van het Koninklijk Paleis van Laken. Dit specifieke model is populair omdat het erg snel volledig kan opladen. Het duurt slechts anderhalf uur voor de accu weer is opgeladen, in vergelijking met laadtijden tot vier uur bij andere modellen.

De koning sprak eerder dit jaar zijn steun al uit voor de jonge klimaatbetogers. “Een voortreffelijke uiting van de veerkracht van onze samenleving en de wil om samen vorm te geven aan onze toekomst. Zij vragen een nieuwe, rechtvaardigere, economische en sociale dynamiek. En een fundamentele aanpassing van onze levenswijze - om zo een onomkeerbare verstoring van onze planeet te voorkomen. De jongeren tonen ambitie en diepe gevoelens van authenticiteit en solidariteit. Zij hebben een scherp besef van de noden van onze planeet. Laten we hen de plaats gunnen die hen toekomt en met hen een stevige fundering bouwen die hen steun biedt.”

Hij kreeg echter kritiek van onder andere NVA: “Hij steunt de betogers wel in woorden, maar wanneer worden dat daden? Is hij misschien met de trein naar Davos gereden?”, vroeg N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge zich af. “De koning zou zijn wagenpark kunnen vergroenen en elektrisch rijden, hij zou zonnepanelen kunnen laten installeren op het koninklijk domein, hij zou vanaf nu met de trein kunnen reizen in Europa in plaats van beroep te doen op privévluchten van Defensie. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Wel, de koning heeft nu op één vlak alvast de daad bij het woord gevoegd.