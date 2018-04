Koning Filip spreekt VN toe

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over vredesopbouw en duurzame vrede is koning Filip vandaag aan het woord gekomen. Hij pleitte ervoor de ingeslagen weg verder te zetten en hoopt dat België een plaats krijgt als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad.

“Duurzame vrede is toch ieders streven”, zei de koning. “Het is geen utopie, je moet er in geloven en ernaar handelen. Dat een land als het mijne, waar eeuwenlang veldslagen werden uitgevochten, de hoofdstad van een vreedzaam Europa mag huisvesten, is niet alleen een overwinning op de geschiedenis maar in de eerste plaats het resultaat van niet-aflatende inspanningen.”

Nog volgens de koning is Europa “een inspirerend project waaraan we moeten blijven bouwen en dat we moeten blijven verbeteren”.

Vrede na lang genezingsproces

België is vastbesloten om van de voorkoming van geweld een prioriteit te maken voor de Verenigde Naties. “Vrede wordt geboren uit actie maar heeft de tijd nodig zich te bestendigen”, zegt Filip. “De relaties tussen mensen laten zich niet opleggen, ze worden geduldig opgebouwd of heropgebouwd, in vertrouwen. De oorlogen en conflicten veroorzaken zo’n diepe wonden dat het einde van de vijandigheden slechts het begin is van een lang genezingsproces”, zegt de koning.

Engagement

Hij roept nog op de successen die de VN kon bekomen niet te vergeten en andere paden te bewandelen die ons op termijn bij duurzame vrede zullen brengen. “België wil dit engagement voluit opnemen en deze ambitie vastberaden nastreven”, besluit hij.