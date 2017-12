Koning Filip roept op tot verwondering in kersttoespraak

Koning Filip trekt in zijn kersttoespraak ten strijde tegen cynisme en onverschilligheid. “In plaats van enkel te focussen op wat er fout gaat, zouden we meer met verwondering moeten kijken naar al het goede in onze samenleving”, klinkt het. Het is in elk geval een positieve boodschap.

Begin deze maand had ik op het Paleis een groep kinderen op bezoek, die meer wilden weten over de opdracht en de taken van een koning. Toen we het hadden over het schrijven van mijn kersttoespraak, zei één van hen hoeveel geluk we hebben om te mogen leven in zo’n mooi land als België.” Zo begint de toespraak van de koning en die lijn heeft hij duidelijk aangegrepen: de positieve blik van de kinderen.

Geen gezaag en geklaag

Geen gezaag of geklaag. We moeten meer beseffen hoe goed we het eigenlijk hebben, vindt de koning. “Ondanks persoonlijke problemen, de onveiligheid en de verstoring van de politieke evenwichten in de wereld, moeten we de zaken anders durven te bekijken. Met een blik die meer ziet dan wat er ontbreekt, dan wat er niet is. Met verwondering. Daaruit kunnen we de kracht putten, niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid.”

Radicalisering

De koning juicht projecten toe waarbij mensen elkaar steunen en samen naar oplossingen zoeken. Zo praatte hij in Vilvoorde onlangs nog met inwoners die samen vechten tegen de radicalisering van jongeren. “Er heerst veel onrust in de wereld. Er zijn hoe langer hoe meer haarden van spanning en crisis. Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering. Voor onze kinderen en voor hun toekomst. Laten we daar samen voor kiezen.”

Het is een hoopvolle boodschap, maar de koning houdt zich wel op de vlakte. Op actuele problemen gaat hij niet in. Afsluiten doet hij met de traditionele kerstwens: “Met onze familie wensen de koningin en ik u een vrolijk kerstfeest en een vreugdevol nieuw jaar”.

