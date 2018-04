Koning Filip op pelgrimstocht

Koning Filip is, samen met zijn oudste zoon Gabriël (14) en hun bodyguards, op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het hele gezin is met enkele vrienden op vakantie in het noorden van Spanje.

Het vorstenpaar en hun kinderen verblijven in een designhotel in het Spaanse dorpje Villabuena de Alava, middenin de Rioja-wijngaarden, dat amper 300 inwoners telt.

Vorig jaar waren ze al in het dichtbijgelegen Navarra en legden ze een stukje van de pelgrimstocht af. Blijkbaar is dat hen goed bevallen, want van dinsdag tot en met zaterdag doet het hele gezelschap nu elke dag opnieuw een etappe van de tocht. Ze wandelen dagelijks zo’n twintig tot dertig kilometer.

De tocht van gisteren ging van het park La Grajera over Navarrete naar Najera. Aan de finish van iedere etappe wachten auto’s de koning, zijn gezin en vrienden en bodyguards op om hen terug naar het hotel te brengen.