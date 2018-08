Koning Filip en minister Jambon bezoeken Spa

Koning Filip en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) brengen straks een bezoek aan Spa, in de provincie Luik. Daar is vannacht een agent omgekomen tijdens een schietpartij. Het bezoek zou plaatsvinden om 15.00 uur en wordt hier live uitgezonden.

In Spa werd vannacht een agent doodgeschoten, toen hij tussenkwam bij een dispuut. Na een caféruzie zouden de daders een taxi hebben genomen. Toen de grijze taxi gecontroleerd werd, ontstond een schietpartij. De schutter stapte uit en schoot vervolgens de agent dood. De tweede agent loste daarna een tegenschot.

In een bos vlakbij heeft de politie een dader kunnen oppakken. Het gaat om een 36-jarige Nederlander die gewond is aan de buik. Over zijn motief is nog niets bekend. De andere verdachten zijn nog op de vlucht en worden gezocht.

