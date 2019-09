Koning Filip bezoekt eerste stopcontact op Noordzee

Koning Filip heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het Modular Offshore Grid (MOG), Elia's eerste stopcontact op de Noordzee. De bouw van het platform startte dit voorjaar. Het platform staat 40 kilometer voor de Belgische kust en zal tegen eind 2020 elektriciteit van vier windmolenparken bundelen en aan land brengen.

De koning werd ontvangen in Zeebrugge. Daar kreeg hij meer uitleg over de werking van het stopcontact. Vervolgens bezocht de koning het stopcontact zelf op zee met een helikopter. De realisatie van het MOG is een unicum in de Noordzee. Het is het eerste stopcontact op de Noordzee.

De 130 kilometer aan kabels vanuit het MOG zijn aangesloten op het hoogspanningsstation van Elia in Zeebrugge. Van daaruit kan het stroom voorzien voor zo'n 1,2 miljoen gezinnen. De totale investering voor het platform werd initieel voorzien op ongeveer 400 miljoen euro. De effectieve kostprijs zal lager zijn.

Koning Filip was onder de indruk van het project. "Ik ben benieuwd om meer bij te leren over dit project. Het is heel belangrijk voor ons land", vertelde de koning. CEO van Elia Chris Peeters is trots op het project. "We zijn een voorloper in Europa en zullen nog verder uitbreiden. Er komen dus nog extra stopcontacten op zee", aldus Peeters. Voor 2030 wil Elia nog een extra 1,7 gigawatt aan land brengen.