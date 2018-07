Koning eert Duivels in 21 juli-toespraak

In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag blikte Koning Filip vandaag terug op een geslaagd wereldkampioenschap voetbal en loofde hij de prestaties van 'onze' jongens. Vooral de manier waarop de Rode Duivels hebben gevoetbald, strekt tot eer, aldus de vorst in een optimistische boodschap. "Samen staan we sterk, in onze verscheidenheid, wanneer we onze talenten bundelen en een gemeenschappelijk ideaal nastreven."

Koning Filip moest zijn titel de afgelopen weken dan wel delen met koning voetbal, erg vond het staatshoofd dat niet. Hij maakte duidelijk erg trots te zijn hoe heel België meeleefde met de Duivels en blij te zijn met het gevoel van eenheid. "Met hun geweldige prestatie tijdens de Wereldbeker Voetbal hebben de Rode Duivels het hele land begeesterd. Met hen, en allemaal samen, hebben wij onvergetelijke ogenblikken beleefd", begon koning Filip zijn vijfde 21 juli-toespraak.

"Dit is één van die momenten in het leven van een land, waarbij het onderliggende gevoel van trots en het gevoel erbij te horen, naar boven komen." Volgens koning Filip heeft "ons nationale elftal prachtig gestalte gegeven aan onze wapenspreuk: Eendracht maakt macht". "Samen staan we sterk, in onze verscheidenheid, wanneer we onze talenten bundelen en een gemeenschappelijk ideaal nastreven."

Respect

Het is vooral de manier waarop de Rode Duivels speelden, die respect verdient, vindt koning Filip. "Met hun faire spel, met respect voor de tegenstander – en de wijze waarop iedere speler zijn talent ten dienste heeft gesteld van eenzelfde doel: de eer van ons land."

Die manier van spelen mag een voorbeeld zijn voor de samenleving, zei de koning nog. "In het zoeken naar wat ons verenigt putten we rijkdom uit onze verschillen. Onze zwakten kunnen we dan omzetten in kracht. Het streven naar eenheid ontkent de verschillen niet – maar integendeel, omarmt ze. Zó resultaat boeken, maakt het alleen nog mooier."

"Diverse gemeenschap"

België is "een diverse en levendige gemeenschap". "Van ontelbare initiatieven in ons land is het doel niet alleen efficiëntie of het maken van winst, maar ook het scheppen van menselijke toegevoegde waarde. Het sociale ondernemerschap is daar een mooi voorbeeld van. De openbare en privésector, de profit en non-profit, groeien steeds sterker naar elkaar toe."

Koning Filip verwees op het einde van zijn toespraak nog naar zijn oom, koning Boudewijn, die op 31 juli 1993 overleed. "Laten we die kracht, die ons zo eigen is, zoveel mogelijk zijn werk doen, waar en wanneer het maar kan. Dat is ook de weg die Koning Boudewijn, die 25 jaar geleden is overleden, ons heeft gewezen. Koning Boudewijn was een man van hoop. Hij haalde zijn kracht uit een diep geloof in de mens. Altijd bereid om te luisteren, altijd klaar om ieders sterke kanten tot hun recht te laten komen. Dat is voor ons een krachtige bron van inspiratie."

Lees en bekijk hier integraal de toespraak van koning Filip